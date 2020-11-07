Kaymakam Yazıcı: ''Robotik kodlama atölyesi ilçemiz öğrencileri için büyük bir kazanım''

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Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, İmam Hatip Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.

Sınıflarda öğrencilerle yakından ilgilenip öğretmenlerle görüşmeler yapan Kaymakam Yazıcı, yaptığı açıklamada, '' Okulumuzda bulunan Robotik kodlama atölyesi ilçemiz öğrencileri için büyük bir kazanım. İl genelinde yapılacak olan yarışmalara katılım sağlanarak öğrencilerimizin teşvik edilmesini sağlayacaz. Ayrıca öğretmenlerimiz 3D yazıcı ile Aizonai Antik Kenti tanıtımına katkı sağlanacağını belirtmişlerdir. Kendilerine teşekkür ediyorum'' dedi.

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