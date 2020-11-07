Gediz hayvan pazarında sahte para uyarısı

Kütahya'nın Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarında vatandaşları sahte para konusunda bilgilendirdi.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri sahte para mağduru olmamaları için hayvan pazarındaki satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı.

Dolandırıcıların özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı olarak bilgi aktardı.

Gediz’de haftada bir kez kurulan hayvan pazarında gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten yetkililer, "Pazar yerleri ile halkın yoğun olduğu yerlerde uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Dolandırıcılık, hırsızlık, yankesicilik ve sahte para olaylarının önlenmesi amacıyla ekiplerimiz yoğun mesai harcıyor. Hayvan alımsatımı yapacak vatandaşlarımızın tedbirli davranarak belirtilen kurallara uymaları hususunda dikkat etmelerini istiyoruz” dediler.

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