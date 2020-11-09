Şaphane'de 5 okula belge verildi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde ''Okulum temiz'' belgesi almaya hak kazanan 5 okula belgeleri verildi.

Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, ''Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla "Okulum Temiz" belgelendirme programı yürürlüğe alınmıştı. Tetkik Görevlileri tarafından ilçemizde yerinde denetlenen Şaphane İlkokulu, Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu, Şaphane Anadolu Lisesi, 75.Yıl İlkokulu ve 75.Yıl Ortaokulu'na sertifikalarını verdik'' dedi.

Okul müdürleri ve personeline teşekkür eden Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu okul yöneticilerinden standartlarını yüksek tutmaya devam etmelerini istedi. Sertifika dağıtım programlarına Milli Eğitim Müdürü Metin Koz ve Şube Müdürü Fuat Bayri'de katıldı.

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