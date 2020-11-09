Çöp konteynerlerine günlük dezenfekte

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentin dört bir yanındaki çöp konteynerlerini düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, yeni alınan çöp toplama araçlarına konteyner dezenfekte sistemi entegre edildiğini belirtti. Başkan Biçer, “Daha temiz ve sağlıklı bir çevre için, ilçemizin tüm mahallerindeki çöp konteynerlerini düzenli olarak dezenfekte etmeye başladık. Çöp toplama aracındaki hidrolik mekanizma ile ters çevrilen konteynerin içindeki atıklar aracın depolama alanına boşaltılıyor. Bu işlemin ardından entegre edilen donanım devreye giriyor ve koteynerler köpükle dezenfekte ediliyor. Çevre temizliği ve sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla başlattığımız dezenfekte çalışmalarımız, ilçemize hayırlı olsun” dedi.

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