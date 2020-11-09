"Hedefimiz, yaşlılarımıza daha sağlıklı bir hayat sunmak"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kütahya İl Müdürü Ömer Turan, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne veda ziyaretinde bulundu.

Aydın’a tayini çıkan Turan, KSBÜ ile yaşlıların hayat kalitesinin yükseltilmesi çalışması hakkında, "KSBÜ geleceğin Türkiye’sine sağlık alanında ciddi katkılar sunacak. Bakanlık olarak KSBÜ ile projeler başlattık. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu projeler devam edecek” dedi.

Aydın’a tayini çıkan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kütahya İl Müdürü Ömer Turan, KSBÜ Rektörü Vural Kavuncu’ya veda ziyaretinde bulundu.

Müdür Turan, "Burada hocamızın katkısı ve varlığı bu konuda takdire şayan. KSBÜ geleceğin Türkiye’sine sağlık alanında ciddi katkılar sunacak. Bizler bakanlık olarak bu süreçte birlikte çalışmak için projelerimizi başlattık. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu projeler devam edecek. Geleceğin üniversitesi olacak inşallah” şeklinde konuştu.

Müdür Turan, KSBÜ ile yapılan çalışmalarla yaşlı sağlının daha kaliteli hale gelmesi için projeler oluşturulduğunu ifade ederek, "Üniversitemiz ile yaptığımız çalışmalarda yaşlı sağlığının daha kaliteli hale gelmesi için, hem fiziki anlamda hem de uygulama anlamında bazı projelerimiz oldu. Sağlıklı yaşam merkezi bunlardan biri. Burada yaşlılarımızın, yaşlılık dönemlerini daha sağlıklı yürütmesi anlamında KSBÜ ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte çalışma öngörüsü görüldü. Yaşlılarımızın günlük aktivitelerini daha sağlıklı yapmaları anlamında üniversitemizin imkanlarını orda kullanarak, yaşlılarımızın yaşlılık dönemini daha sağlıklı, daha kaliteli geçirmesi anlamında bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda da çalışmalara başlandı" ifadelerini kullandı.

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