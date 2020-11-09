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Parklar güneş enerjisi ile aydınlatılacak

İHA

Parklar güneş enerjisi ile aydınlatılacak

Kütahya'nın Gediz Belediyesi, parklara güneş enerjili aydınlatma sistemleri kurarak, ilçede bir ilke daha imza attı.
Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yaptığı açıklamada, “İlçemizde bulunan yeşil alan ve parklarda güneş enerjili aydınlatma sistemlerini yaygın hale getirmeyi hedefleyen belediyemiz kent içinde bulunan yeşil alan ve parklara kurduğu güneş enerjili aydınlatma sistemleri ile hem tasarruflu doğal enerji kaynaklarını kullanılabilir hale getiriyor hem de mevcut aydınlatma sistemlerinden dolayı ortaya çıkabilecek güvenlik sorununu ortadan kaldırıyor. Vatandaşlara hizmet konusunda teknolojinin ve doğanın kendilerine sunduğu her türlü imkânı en iyi şekilde değerlendiriyoruz" dedi.

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