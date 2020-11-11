Emet'te bin badem ağacı toprakla buluştu

Kütahya’nın Emet ilçesinde düzenlenen fidan dikim etkinliği ile bin badem fidanı toprakla buluşturuldu.

Emet ilçesine bağlı İğdeköy'de gerçekleştirilen fidan dikim törenine Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, daire müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ve okul öğrencileri katıldı.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma gününde Türkiye'nin 81 ili 922 ilçesinde aynı anda dikim etkinliği yapılırken, Emet ilçesinde İğdeköy'de fidanları toprakla buluşturduklarını ifade eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ”Ağaçlandırma ve gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmak adına bu çalışmalar önemli projeler olup, her yıl daha da artırılarak sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bakanlığımızca geçen yıl başlatılan kampanya dünyada bir çok ülkeye örnek oldu. Bizlerde elimizden geldiğince yeşil bir dünya yeşil bir Emet için çalışmalarımızı sürdüreceğiz “dedi.

Etkinlik kapsamında Emet ilçesi İğdeköy ağaçlandırma alanına 1000 badem ağacı toprakla buluştu.

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