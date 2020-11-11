DP İl Başkanı Ali Epik korona virüsten hayatını kaybetti

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Demokrat Parti (DP) Kütahya İl Başkanı Ali Epik, korona virüsten (Covid19) hayatını kaybetti.

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 8 gündür Covid19 tedavisi gören 58 yaşındaki Ali Epik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Epik, 18 Ekim 2020 günü Genel Başkan Gültekin Uysal'ın da katıldığı Olağan Genel Kurul'da DP Kütahya İl Başkanlığı görevine seçilmişti.

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