Çavdarhisar, 'Geleceğe nefes' için fidan dikti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe nefes' projesi kapsamında Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde fidanlar toprakla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe nefes' projesinin Çavdarhisar İlçesinde yapılan fidan dikim programına Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, Belediye Başkanı Halil Başer, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Yazıcı, yaptığı açıklamada, ''Daha yeşil bir Çavdarhisar, daha yeşil Kütahya ve daha yeşil bir Türkiye için fidanları toprakla buluşturduk. Güzel bir Türkiye'de yaşamamız için birçok şey yapıyoruz. Hep birlikte geleceğe nefes vermek istiyoruz'' dedi.

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