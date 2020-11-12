Çavdarhisar'da zeka oyunları kursu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 100. Yıl İlkokulu öğrencilerine yönelik zeka oyunları kursu açıldı.

Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Kurumumuz tarafından ilçemiz 100. Yıl İlkokulu öğrencilerine yönelik açılan zeka oyunları kursumuz cumartesi günleri saat 10.30' da başlıyor ve pandemi şartları düşünülerek gerekli tedbirler alınarak eğitim verilmektedir. Öğrenciler 6'lı iki gruba bölünerek sınıflardan biri bireysel oyunlar, diğeri ise ikişerli oyunlardan oluşmaktadır. Öğrencilerimiz bir oyunu tamamladıktan sonra muhakkak el dezenfektanı veya kolonya kullanarak diğer oyuna başlatılmaktadır. Maskesiz ve kayıtsız öğrenciler kursa alınmamaktadır. Kursumuzda 10'ar dakikalık teneffüsler olup öğrenciler 4'erli gruplar halinde teneffüse çıkmaktadır'' ifadeleri kullanıldı.

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