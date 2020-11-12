Emet'te İlçe Emniyet Müdürlüğü binası tamamlanıyor

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Kütahya'nın Emet İlçesinde Emniyet Müdürlüğü binasının yıl sonuna kadar yapımının tamamlanacağı bildirildi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, yapımı devam eden Emet ilçe Emniyet Müdürlüğü bina inşaatında incelemelerde bulundu.

İnşaat sorumlularından teknik bilgi alan heyet, pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılara rağmen, müdürlük binasının yılsonunda büyük ölçüde hizmete gireceği bilgisini aldı.

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