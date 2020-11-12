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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yanan orman alanı kadın eliyle yeşerecek

İHA

Yanan orman alanı kadın eliyle yeşerecek

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 1,5 ay önce çıkan orman yangınında zarar gören 7 hektar alan, köylü kadınların dikeceği 15 bin karaçam fidanıyla yeniden yeşille bürünecek.
Hasanlar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde 30 köylü kadın Örenköy Arıkaltı mevkiindeki yanan 7 hektarlık ormanlık alanda zorlu arazi şartlarında yoğun fidan dikim çalışması yürütüyor,
Hasanlar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Tahran, köylü kadınların dikim çalışmalarına katılarak hem üretime, hem de alile bütçelerine katkı sağladıklarını ifade etti.
Köylü kadınlardan Ayşe Altınay, Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kendilerine sağladığı fidan dikim işinde çalışarak hem aile ekonomisine katkıda bulunduklarını, hem de yeni nesillere yeşil alanlar bırakacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Ayşe İnal ise,” Kooperatifimiz bizlere iş imkanı sağlıyor, biz işimizi severek yapıyoruz. Ayrıca ormanlarımızı yeşertiyoruz. Devletimizden daha çok iş istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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