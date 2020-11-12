Köy içi yollarda iyileştirme çalışması

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 123 bin 229 metrekare kilitli parke taşı ve 2 bin 680 metre bordür taşının köylerde kullanılarak, köy içi yolların iyileştirildiği bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 2015 – 2020 yılları arsında, Simav’ın köylerinde köy içi sokakların daha sağlıklı hale getirildiğini ifade etti. Kaymakam Halim, “2015 yılından 2020 yılı Kasım ayına kadar 6 yıllık dönemde, Simav’ın köylerinde alt yapı ve üst yapı olarak çok ciddi bir çalışma yapıldı. Bir çok köyün alt yapısı yenilendi, alt yapı çalışması yapılırken bozulan köy içi yollar, ‘Köy içi sokak sağlıklaştırma projesi’ kapsamında iyileştirildi. Köy içi yollarda en verimli yıllar 2018 ve 2020 yılları oldu. 81 köyde, toplam 123 bin 229 kilitli parke taşı ve 2 bin 680 metre bordür ile köy içi sokaklar daha sağlıklı hale getirildi. Bu projenin son aşaması olarak, 13 bin 950 metrekare kilitli parke taşı ve 700 metre bordür ile çalışmalar Bedirler köyü ile 39 köyümüzde başlatıldı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.