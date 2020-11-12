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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Daire başkanları Kütahya ormanlarını inceledi

İHA

Daire başkanları Kütahya ormanlarını inceledi

Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanı Murat Çevirme ile Silvikültür Dairesi Başkanı Kahraman Temur; Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ormanlarında incelemelerde bulundu.
Kavak meşcereleri ile ilgili yaşanan problemler ile öncü kavak gençlikleri ve bazı meşcerelerde karışıma girmeyen kavak grupları hakkında yapılacak müdahaleler hakkında bilgi almak için Kütahya’ya gelen Daire Başkanlarına, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Orman Genel Müdürlüğü Silvikültürel Uygulamaların Geliştirilmesi Şube Müdürü Uğur Tüfekçioğlu ile Takip ve Kontrol Şube Müdürü Tamer Ertürk, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü İlhan Mert, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdür Vekili Çiğdem Kavcin, Etüd Proje Başmühendisi Gökhan Syak, Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, İşletme Müdür Yardımcısı ve Orman İşletme Şefleri eşlik etti.
1978 yılından 1996 yılına kadar Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Gediz ve Yarpuz Orman İşletme Şefliklerinde yapılan karaçam dikim sahalarında, sonraki yıllarda titrek kavak türünün hakim ağaç konumuna gelmesinden ötürü incelemeler yapıldı. Gediz İşletme Şefliği 112 No’lu bölmede yapılan incelemelerde asli ağaç türlerine baskı yapan kavak meşcerelerinde nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiği Orman İşletme Şeflerine anlatıldı.
Daha sonra Gediz Orman İşletme Şefliğinde 2020 yılının Karaçam ağaç türünde bol tohum yılı olmasından dolayı programa alınan Gediz Orman İşletme Şefliği 136 No’lu bölmesinde 53,7 hektar alanda gerçekleştiren karacam gençleştirme çalışmaları incelendi ve değerlendirmeler yapıldı. Yapılan tohumlama damgasının dozajı, tohum ağaçlarının seçimi konuları değerlendirildikten sonra aynı alanda makine ile toprak işlemenin nasıl yapılacağı bizzat uygulamalı olarak gösterildi. Tohumlama kesimleri ve toprak işleme çalışmalarını tekniğine uygun bulan heyet, Gediz Orman İşletme Müdürü ve ekibine teşekkür etti.

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