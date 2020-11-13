Ilıca'da dördüncü sıcak su kuyusu

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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Ilıca’daki dördüncü sıcak su kuyusunun sondaj çalışmalarını inceledi.

Ilıca Kaplıcaları'nda Kütahya Belediyesi’nin yürütmüş olduğu sondaj çalışmalarını inceleyen Işık, Işıkkara Köyü mevkiinde açılmaya başlanan yeni kuyunun şehre hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sondaj çalışmalarını yürüten saha ekibinden bilgi alan Başkan Işık, 14 metre derinliğe inilen yeni kuyunun 31,75 cm çapında olduğunu belirtti.

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