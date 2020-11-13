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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okul müdürleri okuma kampanyası için toplantı yaptı

İHA

Okul müdürleri okuma kampanyası için toplantı yaptı

Kütahya'nın Emet ilçesinde öğrencilerde okuma alışkanlığını arttırmak için yapılacak olan ''Neyi okumalı, neden okumalı'' isimli proje okul müdürlerine anlatıldı.
Öğrencilerin hangi kitabı ne amaçla okumak istediklerini öğrenmesini sağlamak için yapılan proje hakkında açıklamada bulunan Emet Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, ''İlçemiz ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla kitap okuma projesi başlatıyoruz. Neyi okumalı, neden okumalı?" adlı kitap okuma projesinin tanıtım toplantısını, Proje Koordinatörü Deniz Macit ile birlikte Gazikemal İlkokulu Toplantı Salonunda ilçemizde görev yapan tüm okul müdürlerimize anlattık. Hedefimiz, pandemi döneminde her evde kitap okunmasını sağlamak. Önümüzdeki günlerde bu proje ile ilgili çok geniş kapsamlı bir çalışma başlatacağız'' dedi.

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