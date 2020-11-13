Kaymakamlıktan doğru maske kullanım uyarısı

Kütahya'nın Aslanapa kaymakamlığı tarafından Korona virüs (Covid19) salgınına karşı doğru maske kullanımı konusunda bildiri yayınlandı

Aslanapa Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Maske takılması Korona virüse karşı hayati bir önlemdir. Hastalık oranının maske takan toplumlarda daha düşük olması bunu göstermektedir. Toplu taşıma araçlarında maske takmak daha etkili olacaktır. Temizlik, maske ve mesafe bir arada olduğunda risk sıfırlanmasa da olabilecek en düşük noktaya iner. Toplumda maske maalesef doğru kullanılmıyor. Sosyal medyada, sokakta, toplu taşıma araçlarında çoğu zaman yanlış kullananlar var. Ağzınızı örtmekle yetinip, maskeyi burnunuzun altına indirirseniz kendinizi çok az korumuş olursunuz. Genellikle burundan nefes aldığımız için, ortamda bulunan virüs yüklü damlacıklar size kolayca bulaşır. Aldığınız virüs miktarı da fazla olur. Hastalığı çok daha ağır yaşarsınız'' ifadelerine yer verildi.

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