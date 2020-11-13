Tarihi Kur´an-ı Kerim'i 10 bin liraya satmak isterken yakalandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da tarihi eser niteliği taşıyan küçük boy Kur'an-ı Kerim'i 10 bin liraya satmak isteyen A.K. alıcı kılığına giren polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan A.K.´nin evinde de biri küçük boy diğeri rulo halindeki deriye yazılmış 2 kitap daha ele geçirildi.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.K. isimli şüphelinin tarihi eser niteliğindeki küçük boy Kur'an-ı Kerim'i 10 bin liraya satmak için alıcı aradığını tespit etti. Alıcı kılığına giren polisler A.K. ile irtibat kurdu. Verilen randevu yerine gelen şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
A.K.´nin yanında getirdiği Kur´an-ı Kerim'e el koyulurken, şüphelinin evinde yapılan aramalarda da biri küçük boy, diğeri rulo şeklindeki deriye yazılmış 2 kitap daha ele geçirildi.
Şüpheli A.K., sağlık kontrolünün ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2020-11-13 11:49:02
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