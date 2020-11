Kaymakam, korona virüse klip ile mücadele başlattı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde artan korona virüs vakalarına karşı her koldan mücadele başlatan Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, yaptırdığı görüntü ses getirdi.

“Önce Domaniç Başaracak” hashtag etiketiyle tüm kurumların aynı anda Sosyal Medyadan paylaştığı klip kısa sürede ilçe sınırlarını da aşarak rekor düzeyde paylaşımla binlerce insana ulaştı.

Klipte, kahvelerin, parkların bomboş görüntülerinin ardından ilçe ye damgasını vurmuş yaşlıların duygusal görüntüleri geliyor, arka fondan gelen müzikle okunan 'Önce Domaniç Başaracak' şiiri okunuyor. Şiir; annemi özledim, bayramda elini bile öpmeye gidemediğim, boynuna doyasıya sarılmadığım annemi, torunlarımı özledim, onlara sıkı sıkı sarılmayı, doyasıya sarılmayı özledim. Kahve sohbetlerini, dağdaki piknikleri, köydeki bahçeleri özledim. Bu millet çok acılar gördü, çok savaşlar çok salgınlar atlattı. Ama hepsi gelip geçti. Biliyorum; bu günlerde geçecek. O şen şakrak eş dostla güzelleşen günler yine gelecek. Ama bizler kurallara uyarsak, maskemizi takıp sosyal mesafemizi korursak, bunlar olacak. Domaniç bunu atlatacak ve bunu önce Domaniç Başaracak.

Domaniç Kaymakamlığınca ilçenin yerel gazetesini yaptırılan görüntü kısa sürede on binlere ulaşırken Kaymakam da hem görüntüleri hazırlayan ekibe hem de Domaniçlilere teşekkür ederek şunları söyledi. Kaymakam İpek, yaptığı konuşmasında, “Kıymetli Domaniçliler, sizlerin de bildiği gibi, ülkemiz dahil tüm dünyada etkisini gösteren Korona virüs salgını, ilçem Domaniç’te de etkisini şiddetle artırmaya devam ediyor. Salgının boyutu ve ciddiyeti göz önüne alındığında bazı kararlar aldık, almaya devam ediyoruz. Bilinmelidir ki, almış olduğumuz her karar Domaniçlinin sağlık ve huzur içinde yaşamasını sağlamak içindir. Tabiatın bize her türlü mucizesini sunduğu güzel ilçem Domaniç'te, Muratlı’dan Karaköy'e, Çukurca’dan Saruhanlar’a, Hisar’dan Yeşilköy’e kadar ilçemizin her bir noktasında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu mücadeleyi ancak bir olursak kazanırız. Hiçbir şey aldığımız nefesten daha kıymetli değildir. Siz kıymetli hemşerilerimi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. İnanıyor ve güveniyorum ki özlediğimiz günlere kavuşmayı #ÖnceDomaniçBaşaracak” dedi.

