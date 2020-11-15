Ressam Akil Gür vefat etti

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Kütahya Güzel Sanatlar Derneği Onursal Başkanı Ressam Akil Gür, 84 yaşında vefat etti.

Vali Ali Çelik, Gür’ün vefatı sebebiyle bir mesaj yayınladı. Çelik, "Ressam Akil Gür’ün vefatını üzüytüyle öğrendi. Kültür ve sanat alanındaki hizmetleriyle Kütahyamıza değer katan Gür’e Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

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