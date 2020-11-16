Jandarmadan “Öncelik yayanın, öncelik hayatın” uygulaması

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Kütahya’nın Simav ilçesindeki Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından, İçişleri Bakanlığı’nın “Öncelik yayanın, öncelik hayatın” projesi kapsamında, yaya geçidi çalışması yapıldığı bildirildi.

Simav’a bağlı Akdağ Beldesi’nde 2, Güney Beldesi’nde 2, Demirciköy Beldesi’nde 3 ve Beyce Köy’de 2 olmak üzere, 4 yaya geçidi ve 5 okul geçidi olmak üzere toplam 9 yaya geçidi, Simav Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince yenilenip, boyandı.

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