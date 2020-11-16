DPÜ’den “Uzaktan Eğitimde Canlı Ders” konulu kitaba destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Özdemir, Atatürk Üniversitesinin Uzaktan Öğretimde Canlı Ders Uygulama İlkeleri ve Örnekleri adlı kitabında bölüm yazarlığı üstlendi.

YÖK Uzaktan Öğretim Politikaları Komisyonu üyesi Prof. Dr. Selçuk Karaman ile Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Engin Kurşun editörlüğünde Atatürk Üniversitesi Yayınlarından çıkan Uzaktan Öğretimde Canlı Ders Uygulama İlkeleri ve Örnekleri başlıklı kitapta 'Canlı Derslerde Teknik Kontrol' başlıklı 4. bölümün yazarlığını üstlenen Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olan Dr. Öğr. Üyesi Özdemir, kitap ve yazarlığını yaptığı bölümle ilgili açıklamasında eserin uzaktan öğretim yolu ile ders yapan tüm öğretim elemanlarının derslerini işlerken yararlanabileceği faydalı bir kaynak olduğunu kaydetti.

Kitabın internet üzerinden erişime açık olduğunun bilgisini de veren Özdemir, dileyen herkesin Atatürk Üniversitesinin ekitap sayfasından söz konusu kitaba ücretsiz erişeceğini bildirdi.

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