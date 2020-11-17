Gülten Dayıoğlu'nun sözleri kitap yazdırdı

Kütahya’nın Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu (EMYO) Sağlık Kurumları İşletmeciliği öğrencisi Halil İbrahim Altay'ın ’Yalnız’ isimli yazdığı kitabı ilgi görüyor.

Edebiyatla tanışmamdaki ve şair sevdalısı olmam İmam Hatip Ortaokulu 3. sınıfta Ünlü Yazar Gülten Dayıoğlu'nun Emet ziyaretinde okul olarak gidilen bir konferans sırasında başladığını belirten Altay, ''Konferans sırasında ona bir soru sordum. Nasıl dünya çapında bir yazar oldunuz dedim. Ban verdiği nezih cevap beni çok etkiledi. Bana 10 yıl kitap oku sonra yazmaya başla, sende yazar olursun dedi. Yaklaşık 5 yıl durmadan kitap okudum. Zaten ilkokul yıllarından beri hep okurdum. Yaklaşık 5 bin adet kitap okudum. Emet Kütüphanesinin vazgeçilmez ziyaretçilerinden biri olmuşumdur. Sonra kitap yazmaya karar verdim. Artık zamanı geldi de düşündüm. Yalnız isimli kitabımı bir yılda tamamladım. Oldukça ilgi gördü. İnşallah kısa sürede ikinci kitabım için hazırlık yapıp, ilçemin hatta ilimin ve hatta ülkemin adını duyurmak için gayret edeceğim'' dedi.

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