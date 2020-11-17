Başkan Ceyhun: "Korona tedbirlerine mutlaka uyalım"

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AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Koron virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirlere mutlaka uyulması gerektiğini belirtti. Ceyhun, pazar esnafını ziyaret ederek, işlerinden kolaylıklar diledi.

Esnafların tezgahlarını tek tek gezip bol kazançlar dileyen Ceyhun, "Semt pazarındaki sebze ve köy esnaflarımızı ziyaret edip hem hayırlı işler temennisinde bulunduk hem de açıklanan kurallara uyulmasının toplum sağlığının korunması açısından hayati önem taşıdığını hatırlattık. Esnaflarımıza hayırlı işler bereketli kazançlar diliyoruz" diye konuştu.

Ceyhun ve parti yöneticileri, pazar alış verişi yapan vatandaşlarla bilgi alış verişinde bulundu.

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