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Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Akdağ beldesinde bir kişi kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kınık Mahallesi'nde Ramazan Şair (39) isimli vatandaş, tarlasındaki ağacı keserken, devrilen ağacın altında kaldı. Ağır yaralanan Şair’in, yakınlarının haber vermesiyle olay yerine 112 ekiplerince Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şair, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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