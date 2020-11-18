Kadın ve engelli istihdamına kapı açan projeye üretim tesisi

Kütahya’nın Simav Belediyesi ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından (KSBÜ) hazırlanarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan ‘Simav kestanesi kadın ve engelli istihdamına kapı açıyor’ projesi için, üretim tesisinin yeri belirlendi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki eski Pancar Kooperatifi’nin bulunduğu alan için, kiralama sözleşmesinin imzalandığını belirtti. Başkan Biçer, “Simav kestanesi kadın ve engelli istihdamına kapı açıyor isimli projenin hayata geçirileceği tesisin yeri için, Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası’nın Müdürü Mehmet Zararsız ile bir sözleşme imzaladık. 100 kadın ve engelli bireye eğitim verilerek, ilk etapta 15 kişinin istihdam edileceği tesiste Simav kestanesi kullanılarak kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin imalatı yapılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından organize edilen, 2020 yılı ‘Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’ (SOGEP) kapsamındaki bütçesi 1 milyon 246 bin 590 TL olan projenin yüzde 80.22’lik kısmına, 1 milyon TL hibe mali destek alındı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

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