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Vali Çelik: "Tedbirleri anlatmaktan vazgeçmeyin"

İHA

Vali Çelik: "Tedbirleri anlatmaktan vazgeçmeyin"

Kütahya Valisi Ali Çelik iadei ziyaretleri kapsamında, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.
Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal, Başkan Yardımcısı Hüseyin Karataş, yönetim kurulu üyeleri Yusuf Korkmaz, İsmail Arı ile Dernek Sekreteri Kadir Yeşildağ ile bir araya gelen Vali Ali Çelik, faaliyetler hakkında bilgiler aldı.
Koronavirüsle mücadeledeki desteklerinden dolayı muhtarlara teşekkür eden Vali Çelik, “Öncelikli gündemimiz koronavirüs. Salgını durdurmak için yapılabilecek her şeyi yapıyoruz. Sizlerden de ricam; vatandaşlarımıza, özellikle gençlerimize maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini sürekli hatırlatmanız” dedi.
Türkiye’nin salgının başladığı günden bu yana izlediği sağlık politikası uygulamalarıyla dünyada model bir ülke olduğunu kaydeden Vali Çelik, “Salgının en başından bugüne ülkemizde tüm kurumlarımız etkin bir iş birliği içerisinde gece gündüz demeden hizmet veriyor. Güçlü sağlık sistemimiz, üretimin aksamaması için açıklanan destek paketleri, sosyal yardımlar gibi birçok alanda yapılan çalışmalarla dünyada model bir ülke konumundayız. Ancak bu başarılı süreç yönetiminin aksamaması için her bir vatandaşımıza önemli sorumluluk düşüyor. Salgını durdurmak ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına alınan tüm tedbirleri ciddiyetle uygulamazsak etkin bir şekilde sürdürülen süreci kontrol etmekte çok zorlanırız” diye konuştu.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Vali Çelik’e teşekkür eden Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal, salgınla mücadelede ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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