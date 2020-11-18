Vali Çelik: "Vatandaşımız 'İyi ki Devlet var' hissini yaşamalı"

“Güven Masası” uygulaması Kütahya Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezinde hayata geçirildi. Güven Masası hakkında yerinde bilgiler alan Vali Ali Çelik, “Vatandaşımız bu kapıdan çıkarken ‘iyi ki Devlet var’ hissiyle çıkmalı” dedi.

Vatandaşların şikâyet, ihbar ve sorunlarını dile getirerek taleplerine etkin ve hızlı cevap alması amacıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce başlatılan “Güven Masası” uygulaması Kütahya Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezinde hayata geçirildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezini ziyaret ederek Güven Masası uygulaması ve yürütülen diğer faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Güven Masasının vatandaşların taleplerine, sorunlarına hızlı ve etkin çözümler üreteceğini kaydeden Vali Ali Çelik, “Gelen her vatandaşı kendiniz ya da bir yakınınız gibi düşünün. Vatandaşlarımız işlerinin nerede çözüleceğini bilmeyebiliyor. Hatta size iletilen talep Güven Masasının görev alanına dahi girmeyebilir. Fakat asıl marifet vatandaşımızın talebini, sorununu burada çözerek gönderebilmek. Vatandaşımız bu kapıdan çıkarken ‘iyi ki Devlet var’ hissini yaşamalı. Bu hissi yaşatacak olan da buradaki görevli personelimiz. Yaklaşım tarzınız, tavrınız Devletimizin vatandaşımıza yansıması olacak. Dolayısıyla ne kadar iyi iyi niyetli ve yapıcı yaklaşırsanız vatandaşımız kendini o kadar değerli hissedecek ve mutlu olacak. Yaptığınız işle çok değerlisiniz” dedi.

Güven Masası'nın ardından birimleri tek tek gezip işleyiş ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Çelik, emniyet personeline kolaylıklar diledi.

Vali Çelik’e İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amiri Aytaç Ayhan eşlik etti.

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