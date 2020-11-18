Kestiği ağacın altında kalıp, hayatını kaybetti

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Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, kestiği kavak ağacının altında kalan Ramazan Şair (39), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam ilçe merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Akdağ beldesinin Kınık Mahallesi'nde meydana geldi. Harmanaltı mevkisindek arazisinde ömrünü tamamlamış 50 kavak ağacının motorlu testere ile kesen Ramazan Şair'in üzerine kestiği ağaçlardan biri devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavak ağacının altından ağır yaralı çıkarılan Şair, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 çocuk babası Şair, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Simav Mehmet YENEN

2020-11-18 13:25:51



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