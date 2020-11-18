Kızılay Kütahya Şubesi'ne plazma kan cihazı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Türk Kızılay Kütahya Şubesi'ne plazma kan almada kullanılan Aferez makinesinin geldiğini açıkladı.

Bundan böyle plazma bağışının artık Kütahya’da da yapılabileceğini ifade eden AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, “Covid19 geçirmiş hastalarımızın bağışlayacağı plazma sayesinde tedavi gören, birçok kardeşimiz şifa bulup daha kolay iyileşebilecek. Bu nedenle Covid19 hastalığını geçirmiş durumu uygun olan vatandaşlarımızı plazma bağışına davet ediyoruz. Bağış yapacak vatandaşlarımız bugün itibariyle Eskişehir’e gitmeden, plazma bağışlarını Türk Kızılay Kütahya Kan Merkezinde yapabilecekler. Şu anda Türkiye’de 14 ilimizde 16 merkezde yapılabilen bu işlem merkezini şehrimize kazandıran başta Kızılay Şube Başkanımız Talha Tekin’e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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