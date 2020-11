Aizanoi’de çalışmalar 2023’te tamamlanacak

Kütahya Valisi Ali Çelik, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Dünya’nın ilk borsasının kurulduğu Aizanoi Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Vali Çelik, Penkalas Çayı Projesi’nin 2021, tiyatrodaki çalışmaların 2022, stadyumun ise 2023 yılında tamamlanacağını söyledi. Çalışmalar hakkında Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Elif Özer’den bilgiler aldı.

İncelemelerine dünyanın ilk borsası olarak bilinen Macellum, Sütunlu Cadde ve Penkalas Çayı’nın çevresinde bulunan metruk binalarla başlayan Vali Ali Çelik, yaptığı açıklamada, ''Metruk yapıların bir an önce kaldırılarak Aizanoi’ye yakışır bir görüntüye kavuşturulması için çalışmalar hızlandırılacak. Yıkılan metruk yapıların yerine Kütahya İl Özel İdaresi, Zafer Kalkınma Ajansı ve Kütahya Valiliği Avrupa Birliği Bürosu tarafından proje hazırlanarak bölgeye fonksiyon kazandırılması talimatını verdim. Aizanoi’ye doğru projelerle ruh vermeliyiz'' dedi.



“Penkalas Çayı’nı 2021’de bitirmeliyiz”

Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan Aizanoi'de antik çağdaki gibi kayıkların yüzdürülmesine yönelik yürütülen “Penkalas Çayı Projesi”nin son durumu hakkında da bilgiler alan Vali Çelik, ''Roma köprülerinin yer aldığı çayı ve çevresini yürüyerek inceledik. 2 No’lu Roma Köprüsü 2021 yılında ihaleye çıkacak. Bütün gayretimiz Aizanoi’nin antik çağdaki görünümüne bir an önce kavuşturularak başta Çavdarhisar ilçesi olmak üzere tüm insanlığın hizmetine sunmak'' dedi.

Mozaikli Hamam, Roma dönemine ait 20 bin kişilik tiyatro ile 13 bin 500 kişilik stadyumda da incelemelerde bulunan Vali Çelik, ''Hava koşulları sebebiyle kazı çalışmalarının sona erdiği tiyatro ve stadyumda 2021 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında kazı ekibimizden bilgiler aldıki Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kütahyalı iş adamı Rıza Güral’ın destekleriyle gerçekleştirilen kazı çalışmalarının 17 Mayıs’ta yeniden başlayacak. Tiyatrodaki çalışmalar 2022, stadyumun ise 2023 yılında tamamlanacak'' ifadelerini kullandı.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Fatih Gümüşay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Zafer Genel Sekreteri Veli Oğuz, Kütahya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Kutlu Eser' in eşlik ettiği ziyaret Aizanoi Ören Yeri ve Aizanoi Kazı Evi ziyaretiyle sonlandırdı.

