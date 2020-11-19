Dumlupınar'da Macar Fiğ Tohumu yetiştirme çalışmaları

Küthaya'nın Dumlupınar ilçesinde 100 dönümlük alana Macar Fiğ Tohumu yetiştirmek amacıyla ekim yapıldığı bildirildi.
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, yaptığı açıklamada, ''Bugün, Dumlupınar İlçemize bağlı Ağaçköy'de yaklaşık 100 dönümlük alana Macar Fiğ Tohumu yetiştirmek amacıyla yapılan ekime katıldık. Projeyi hazırlayan İlçe Müdürü ve ekibine, bizleri yalnız bırakmayan İlçe Kaymakamı Salih Sak, Belediye Başkanımız Şemsettin Akağaç'a ve muhtarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bereketli ve başarılı bir proje olur. Ekim sonrası heyet olarak Köyümüzdeki şehitlikleri de ziyaret edip dua okuduk'' dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.