Başkan Biçer, halk pazarını denetledi

Kütahya’nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, halk pazarını denetledi.

Esnafların istek ve önerilerinin dinlendiği denetimlerde, Koronavirüs (Covid 19) tedbirleri kapsamında uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

Başkan Biçer, Halk pazarı esnaflarının ve alış veriş yapan vatandaşların kurallara uyduğunu belirtti. Biçer, “Esnaflarımızı ziyaret ederek, yaptığımız denetimlerde karşılaştıkları olumsuzluk ve sıkıntılarının giderilmesi için gerekli çalışmaları başlattık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Covid 19 salgını ile ilgili açıkladığı yeni tedbirleri hatırlattık. Maske, mesafe ve temizlik kuralına dikkat eden esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ettik” diye konuştu.

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