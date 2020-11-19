DPÜ Mimarlık Fakültesinde Akademik Yükseltme Töreni

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mimarlık Fakültesinde görev yapan öğretim üyeleri için akademik yükseltme töreni gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesindeki Ahmet Yakupoğlu Amfisinde düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şan ve öğretim üyeleri katıldı.

Törende konuşma yapan Dekan Osman Şan ve Rektör Kazım Uysal, akademik yükselmeye hak kazanan öğretim üyelerini kutlayarak başarılarının devamını dilediler.

Törende Fakültenin doçent unvanına yükselen öğretim üyesi Arif Gök ile doktor öğretim üyesi unvanına yükselen öğretim üyeleri Elif Özdoğlar, Çağrı Yalçın, Eray Şahbaz, Dilcu Gönül, Merve Karaoğlu Can, Merve Buldaç ve Muhterem Koç'a cübbeleri Rektör Kazım Uysal tarafından giydirildi ve öğretim üyelerine günün anısına hediye sunuldu.

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