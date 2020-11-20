Aslanapa'da alternatif buğday çeşidi deneme ekimi

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Tekfen 2064 ekmeklik buğday deneme ekim çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''İlçemiz Terziler köyünde, Müdürlüğümüz teknik ekiplerinin koordinesinde 6 dekarlık alanda Tekfen 2064 ekmeklik buğday deneme ekimine başlanmıştır. Amacımız alternatif buğday üretimini arttırmak ve üreticilerimizin daha fazla gelir elde etmesini sağlamaktır. Çiftcilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz'' ifadeleri kullanıldı.

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