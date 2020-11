DPÜ’den Temiz Enerji Teknolojilerini konu alan kitaba destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Teknoloji Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aktaş, “Advances in Clean Energy Technologies” adlı kitapta bölüm yazarlığı üstlendi.

Editörlüğünü Abul Kalam Azad’ın yaptığı, Elsevier’in yayımladığı Advances in Clean Energy Technologies (Temiz Enerji Teknolojilerindeki Gelişmeler) başlıklı kitapta 'The importance of energy storage in solar and wind energy, hybrid renewable energy systems' (Güneş ve Rüzgar Enerjisinde Enerji Depolamanın Önemi, Hibrit Yenilenebilir Enerji Sistemleri) başlıklı 10. bölümün yazarlığını üstlenen Dr. Öğr. Üyesi Aktaş, kitap ve yazarlığını yaptığı bölümle ilgili açıklamasında,” Kitap bölümünde geleceğin enerji kaynağı olacak yenilenebilir enerji kaynaklarının karakteristik özellikleri açıklandı. Doğası gereği kesintili çıkış yapısına sahip olan yenilenebilir enerji kaynaklarının bu dezavantajını ortadan kaldırmak için enerji depolama teknolojileri kullanılıyor. Özellikle fotovoltaik panellerin ve rüzgâr türbinlerinin aralıklı güç üretim profili incelenerek yenilenebilir enerji kaynakları ile kullanılan enerji depolama çözüm yöntemleri bu çalışmada açıklanıyor ve enerji depolama sistemlerinin şebeke ve son kullanıcı için faydalarından bahsediliyor. Hibrit yenilenebilir enerji sistemleri de bu kitap bölümde anlatılıyor ve enerji depolama ile birlikte kullanıldığında ortaya çıkan avantajlar grafiklerle açıklandı. Son olarak enerji depolama birimlerinin elektrikli araçlarda ve kesintisiz güç kaynaklarında kullanımından bahsederek çalışmamızı tamamladık. Bu alanda çalışan ya da bu alana ilgi duyan herkesi kitabımızdan yararlanmaya davet ediyorum” dedi.

Kitabın internet üzerinden erişime açık olduğunun bilgisini de veren Aktaş, dileyen herkesin yayınevinin ilgili sayfasından söz konusu kitaba ücretsiz erişebileceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.