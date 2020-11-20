Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul’a taziye ziyareti

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İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ile Kütahya Valisi Ali Çelik, anne ve babası ebediyete irtihal eden Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul’a taziye ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ile Vali Ali Çelik, annesi Ayşe Özkul ile babası Ali Özkul’u 2 gün arayla kaybeden Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul’u Kütahya’daki evinde ziyaret etti.

Ziyarette Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Gökhan İnan da yer aldı.

Özkul ailesinin acısını paylaşan İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Ayşe Özkul ile Ali Özkul’a Allah’tan rahmet, Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul’a sabır diledi.

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