DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde Yükseltme Töreni

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yapan öğretim üyeleri için akademik yükseltme töreni gerçekleştirildi.

Ahmet Yakupoğlu Amfisinde düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin ve öğretim üyeleri katıldı.

Törende konuşma yapan Dekan Levent Mercin, Güzel Sanatlar Fakültesinin tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde 2020 yılı içerisinde öngördüğü birçok etkinlik ve çalışmayı başarıyla tamamladığını ve önümüzdeki yıl için ise çalışmaların devam ettiğini belirtti. Fakültenin yönetimi ve personelinin içerisinde bulunduğu ulusal ve uluslararası projeler hakkında bilgiler de veren Levent Mercin, ‘Üniversite ve Fakülte personelinin, ‘Acaba bizim kadro verilecek mi? Verilecekse ne zaman verilecek’ kaygısını üzerinden attığını, çünkü artık kadro hak edildiği zaman mutlaka verileceğini bildiğini söyledi. Şeffaf olan atama ölçütlerini sağlayan her akademisyenin zamanı geldiğinde kadrosunu alarak hiçbir kaygı taşımadan işine ve öğrencilerine odaklanarak, eğitimin kaliteli olmasına ve üretime odaklandığını belirten Mercin, bu yüzden başta Rektör. Kazım Uysal olmak üzere birlikte çalıştığı yönetimine teşekkür etti.

Rektör Kazım Uysal, akademik kadroların bekletilmeden hak sahiplerine verilmesinin insani bir görev olduğunu belirterek akademik yükselmeye hak kazanan öğretim üyelerini kutlayıp başarılarının devamını diledi. Güzel Sanatlar Fakültesi ile iftihar ettiklerini belirten Uysal, Güzel Sanatlar Fakültesinin hep ilkleri yaptığını, bundan sonra da bu atamalarla daha güçlü bir şekilde yeni ilkleri yerine getireceğine inandığını ifade etti. Törende akademik yükseltme hakkı elde eden öğretim üyelerine cübbeleri Rektör tarafından giydirildi.

Rektör Kazım Uysal, önceki yıllarda kadro alan ancak cübbe giymemiş olan Dekan Levent Mercin’e de cübbesini giydirdi. Tören, öğretim üyelerine günün anısına hediye sunulması ile sona erdi.

Törenle ilgili Güzel Sanatlar Fakültesinden yapılan açıklamada, “Kuruluşunun 20. yılında Güzel Sanatlar Fakültemiz, akademik personel gücünü, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal ve yönetiminin adil yaklaşımıyla, arttırarak devam ettirmektedir. Fakültemiz yaklaşık 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 6 akademisyenin yükseltilme alması, 3 akademisyenin ise ilk defa atanmasıyla eskisinden çok daha güçlü bir konuma gelmiştir” denildi.

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