Sebahattin Ceyhun güven tazeledi

Kütahya'da, 13 Aralık 2019 günü AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na atanan Sebahattin Ceyhun, tek liste ile gidilen 7. Olağan Genel Kurul'da güven tazeleyerek, bu göreve seçildi. Yeni Kapalı Spor Salonu'nda Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen kongreye partilerin ilgisi yoğun oldu. Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans yöntemiyle katılarak partililere hitaben bir konuşma yaptı.

Kongreye katılan delegelerin oylarının tamamını alarak AK Parti Kütahya İl Başkanlığı vazifesine seçilen Ceyhun, "Kütahya için inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"18 yılda ilimize 17 milyar, 407 milyon, 993bin 981 TL'lik yatırım yapıldı"

Kütahya'da bir çok önemli projenin hayata geçirildiğini kaydeden Başkan Ceyhun, "Sanayiden savunmaya, sağlıktan eğitime, tarımdan ulaşıma her alanda dev yatırımlarla yerli ve milli üretimde önemli başarılarla, biz bize yeteriz diyerek büyümeye, güçlenmeye devam ediyoruz. Kütahya’mızın da stratejik konumuyla, organize sanayi bölgeleriyle her geçen gün artan ihracatıyla, turizme elverişli doğasıyla, sanatı, çalışmayı, üretmeyi seven insanlarıyla ülkemizi hedeflerine ulaşmasında üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getireceğine olan inancımız tamdır. Kütahya, şu anda mevcut durumuyla çoğu ilimizden pek çok açıdan, çok daha iyi bir noktada. Ancak biz iyinin daha da iyisi vardır, anlayışıyla sürekli bir çalışma ve gayret içerisindeyiz. Kütahya ve ilçelerimiz her alanda tarihimizin en büyük yatırımlarına, AK Parti hükümetlerimiz ile kavuştu. Son 18 yılda ilimize 17 milyar, 407 milyon, 993bin 981 lira (18 milyar) yatırım yapıldı. Bu yıl yapılan kamu harcaması şu ana kadar (9 ay) 563.8 milyon TL’ye ulaştı. Pandemi sürecinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan Sosyal Koruma Kalkanı programıyla vatandaşlarımıza ve esnafımıza sağlanan yardım ve desteklerin tutarı; Türkiye genelinde 41 milyar TL’yi, Kütahya’mızda da 175 milyon TL’yi geçti. Hamdolsun, devam eden çalışmalarla, yeni yatırımlarla ve hayata geçirilecek projelerle ilimiz her geçen gün büyümeye, gelişmeye devam ediyor. Görevi devraldığımızdan itibaren, ilimize daha da büyük hizmetler kazandırmak amacıyla vekillerimizle beraber, Bakanlıklarımız nezdinde sürdürdüğümüz görüşmeler ve kurumlarımızla koordineli çalışmalarımız sonucunda önemli aşamalar kat ettik. Biz, Kütahya’mızın; turizminin, sanayisinin gelişmesi, mevcut sağlık ve ulaşım alt yapısının daha da güçlendirilmesi için el birliğiyle çalışıyoruz ve yüzleri güldürecek sonuçlar alıyoruz" diye konuştu.



"AK Parti olarak insan sağlığı ve mutluluğu önceliğimizdir"

Şehri yakışır bir Adalet Sarayı yapılacağını dile getiren AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Kütahya’da 90 bin metrekarelik bir alanda, TOKİ eliyle yapılacak olan Millet Bahçemiz’i inşallah 2021 yılında tamamlayacağız. Kütahya’mızın tarihi ve kültürel dokusunu muhafaza ederken şehrimizin kimliğini de gelecek nesillere taşıyacak olan, turizm potansiyelini daha da görünür kılacak 10 milyon bütçeli Kent Meydanı Projemizin ve ayrıca Kültür ve Turizm Master Planımızın çalışmaları sürüyor. Aizanoi Antik Kenti'mizde yapılmakta olan Penkalas Çayı Projesi’nin 2021, tiyatrodaki çalışmaların 2022, stadyumun ise 2023 yılında tamamlanmasını planlanmaktayız. Bölgemiz için konumuyla büyük önem taşıyan Kütahya, Zafer Havalimanımız Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 'Uluslararası GirişÇıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı' statüsüne geçirildi. Bu karar ile Zafer Havalimanımız turizm, ticaret, uluslararası yolcu ve kargo trafiği yönünden stratejik bir öneme kavuştu.1'inci, 2'nci, Tavşanlı, Gediz Organize Sanayi Bölgelerimizle birlikte, 1. Etap Altyapı Yapım İşinin 81.772.700 TL keşif bedelli İhalesi gerçekleştirilen Zafer Organize Sanayi Bölgemizin ve Simav Jeotermal Sera Organize Sanayi Bölgemizin ilimiz ve ülkemiz ekonomisine, istihdamına ve ihracatına çok önemli katkıları olacaktır. Kütahya’mıza yakışır bir Adalet Sarayı’nın yapımına ilişkin gösterilen çabalarımız netice verdi ve ihale aşamasına gelindi. AK Parti olarak insan sağlığı ve mutluluğu önceliğimizdir. Bu anlayışla sporun hayati önemine binaen il ve ilçelerimizin hak ettiği modern spor komplekslerine kavuşması için de tüm gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



"Dünya büyük bir değişim ve dönüşümün içinde"

Şehir Hastanesi inşaatın devam ettiğini ifade eden Başkan Sebahattin Ceyhun, "Dumlupınar Stadyumumuzun tribünlerinin 3100 kişilik kısmı tamamlandı. Devam eden projelerin de tamamlanmasıyla Kütahya’mız toplamda yaklaşık 11 milyon bütçeli kendisine yakışır spor komplekslerine sahip olacak.Tüm dünya, pandemi sürecinde Cumhurbaşkanımızın vizyoner sağlık politikalarıyla ne kadar güçlü bir sağlık sistemine sahip olduğumuzu gördü. İlimize de 18 yılda sağlık alanında önemli eserler kazandırıldı. İnşallah devam eden projelerimizin tamamlanmasıyla birlikte hemen hemen tüm tesislerimizi yenilemiş olacağız.

140 bin metrekare inşaat alanına sahip Şehir Hastanemiz’de, Yoncalı’da ve Tavşanlı’da bulunan Fizik Tedavi Hastanelerimizde çalışmalar son hızla devam ediyor. 3 bin 143 metrekare kapalı alana sahip olacak Domaniç İlçe Hastanemiz, bakanlık yatırım programına alındı. Kasım ayı içerisinde ihalesi gerçekleştirilecek. Domaniç Açık Cezaevi’nin yapım ihalesi açıklandı. Gediz, Şaphane, Dumlupınar İlçelerimizde İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil istasyonu ile birlikte modern tesislerimiz tamamlanma aşamasına geldi. Merkez Çarşı, Aile Sağlığı Merkezi de tamamlanarak vatandaşımızın hizmetine sunuldu. Maltepe ve Merkez Gaybi Efendi Aile Sağlığı Merkezi de çok yakın bir zamanda tamamlanacak. Hükümetimizin etkili ve yerinde tedbirleriyle mart ayından beri Korona virüs ile hep birlikte başarıyla mücadele ediyoruz. Rabbim, tüm insanlığı en kısa sürede bu hastalıktan kurtarsın, hastalarımıza şifa versin. Hastalığın artmasına bağlı olarak hükümetimiz yeni tedbirler aldı. Fakat biz bu tedbirlere uymazsak hiç kimse bizi koruyamaz. Sizlerden istirhamım bu süreci en az zararla atlatmak için hep birlikte hastalıkla mücadelede topluma örnek bir tavır sergileyelim. Dünya büyük bir değişim ve dönüşümün içinde. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyen Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda tarihi bir mücadelenin içindeyiz.

Türkiyemizin kaderinin yeniden şekilleneceği bu önemli süreçte Cumhurbaşkanımızla yol yürümeyi nasip eyleyen Rabbimize hamdolsun.Sınırlarımızın içinde ve dışında büyük ve güçlü Türkiye için kıyasıya mücadele ediyor, bir taraftan da Dünya 5’ten Büyüktür diyerek tüm mazlum coğrafyaların korkusuz sesi oluyoruz" ifadelerini kullandı.



"Üye hedefi doğrultusunda Kütahya’mızda da gönüller kazanacağız"

"11 milyonu aşan üye sayısıyla büyük ve güçlü bir aileyiz" diyen Ceyhun, "Yerli ve milli olan konularda muhalefetin aldığı tavrı üstün ferasetiyle kavrayan milletimiz ve Kütahya’mız Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a gönülden bağlı ve AK Partimiz’i 18 yıldır zaferden zafere taşımaya devam ediyor. AK Parti teşkilatları olarak hepimiz bu güvene layık olmak için vazifemize sımsıkı sarılmalıyız. Kendimiz ve evlatlarımız için gecegündüz daha çok çalışmalıyız. Ülkemizi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracağız. İnşallah hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edeceğiz. Bugün 11 milyonu aşan üye sayısıyla büyük ve güçlü bir aileyiz. 1 milyonu aşan Gençlik kolları üye sayımız ile 5 milyonu aşan Kadın Kolları üye sayımızla da rakipsiziz.Bizler de Cumhurbaşkanımızın 1 milyon yeni üye hedefi doğrultusunda Kütahya’mızda da gönüller kazanacağız. Haziran ayından itibaren Kütahya AK Parti ailemize katılan üyelerimize hoş geldiniz diyor, gayretleri çalışmaları için teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Milletimize daha çok hizmet, daha çok proje daha çok yatırım daha müreffeh bir ülkede yaşamak evlatlarımızın da istikbali, aydınlık bir ülke bırakmak için ülkemizin AK Parti ile ilerlemesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan güçlü büyük Türkiye olma yolunda önümüze çıkan engelleri tek tek ortadan kaldırırken bizlere düşen görev, bir ve beraber AK Parti kadroları olarak gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaktır. Durmak yok yola devam diyorum.



AK Parti Kütahya Başkanlığı'nın yeni yönetim kurulu

Yönetim Kurulu Ahmet Erdoğmuş, Ahmet Karabulut, Ahmet Özaltan, Ali Kılıç, Batuhan Çokal, Cahide Zengin, Emin Karabacak, Enes Öğütçü, Esma Ölçen, Esra Zeytin Sürücüoğlu, Halil Sever, Hasan Cömert, Hasan Özdemir, Hikmet Uludoğan, Hüseyin Ekici, Hüsna Balkan, İrfan Çapraz, İsmail Çağlar Bayırcı, Kemal Kırbıyık, Kıymet Gazan, Mehmet Er, Merve Nur Uyar, Metin Sert, Muammer Yasin Çimenler, Muhammed Ziya Afifi, Muhterem Kılıç, Murat Duran, Mustafa Kızıklıoğlu, Nurettin kaplan, Osman Orhan Cengiz, Osman Zeybek, Ömer Faruk Aksu, Ömer Tuncay, Ömer Yiğit, Recep Fazıl Güven, Fıfat Ersin Yaşar, Ufuk Tulum, Yasemin Aşıkovalı Çakır ve Yılmaz Kocatürk'ten oluştu.

Divan başkanlığını AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk'ün yaptığı kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ,

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile Belediye Başkanı Alim Işık, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur ve partililer katıldı.

