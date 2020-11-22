Hisarcık pazarı sokağa çıkma yasağı sonrası açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hisarcık pazarı sokağa çıkma yasağı sonrası açıldı

İHA

Hisarcık pazarı sokağa çıkma yasağı sonrası açıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Pazar günleri kurulan semt pazarı hafta sonları saat 10.0020.00 saatleri arası uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı sonrası açılabildi.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Belediye Başkanı Çalışkan, “Pazar günleri kurulan semt pazarımızın Korona virüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla başlatılan kısıtlamalardan biri olan hafta sonu 10.0020.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı sürecine denk gelmesi üzerine esnaf ve vatandaşlarımızı mağdur etmemek için pazarımızı kısıtlamanın sona erdiği saat olan 10.00’dan sonrası açılmasına karar verdik. Kısıtlama devam ettiği sürece bu uygulamamız da devam edecektir. Bu arada vatandaşlarımızın maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda yeterli hassasiyeti göstermeleri durumunda vaka sayılarının yeniden düşüşe geçeceğini umuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Emet'te polis ve jandarma ekiplerinden denetim
YEREL HABERLER Emet'te polis ve jandarma ekiplerinden denetim
AK Parti'nin Kütahya’daki üye sayısı 77 bin 948’e yükseldi
YEREL HABERLER AK Parti'nin Kütahya’daki üye sayısı 77 bin 948’e ...
Kütahya’da 200 aileye gıda yardımı
YEREL HABERLER Kütahya’da 200 aileye gıda yardımı
MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Akın Kaygısız, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Akın Kaygısız, hayatını ...
Oğlunu kucağına alamadan kazada ölen babanın isteği yerine getirildi
YEREL HABERLER Oğlunu kucağına alamadan kazada ölen babanın isteği ...
Hamza Dağ: "Son dönemde yaşanan hadiselerle ilgili hayretler içerisinde kalıyorum" Dağ, isim vermeden Arınç'ın açıklamalarını eleştirdi
YEREL HABERLER Hamza Dağ: "Son dönemde yaşanan hadiselerle ilgili ...
Sebahattin Ceyhun güven tazeledi
YEREL HABERLER Sebahattin Ceyhun güven tazeledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık bir gelecek bizi bekliyor (2)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dalgayı da kırdığımızda ...
Kütahya'da silah kaçaklığı operasyonu
YEREL HABERLER Kütahya'da silah kaçaklığı operasyonu
DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde Yükseltme Töreni
YEREL HABERLER DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde Yükseltme Töreni
Sağlık çalışanlarının üstün performansı takdirle karşılanıyor
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarının üstün performansı takdirle ...
"Kent Meydanı, sıradan bir proje değil"
YEREL HABERLER "Kent Meydanı, sıradan bir proje değil"
Kar yağışı fidan dikmeye engel olmadı
YEREL HABERLER Kar yağışı fidan dikmeye engel olmadı
Emet Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi
YEREL HABERLER Emet Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi
Kaymakam Mahmutoğlu pazar denetimine katıldı
YEREL HABERLER Kaymakam Mahmutoğlu pazar denetimine katıldı
KÜKAB’ın Kasım toplantısı Tavşanlı’da yapıldı
YEREL HABERLER KÜKAB’ın Kasım toplantısı Tavşanlı’da yapıldı
Aslanapa'da yemin töreni
YEREL HABERLER Aslanapa'da yemin töreni
Erdil, Kütahya'da 'Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
YEREL HABERLER Erdil, Kütahya'da 'Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme ...
Bütçe oturumları 26 Kasım'da sona eriyor
YEREL HABERLER Bütçe oturumları 26 Kasım'da sona eriyor
Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul’a taziye ziyareti
YEREL HABERLER Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul’a taziye ziyareti
İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil Kütahya'da
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ...
Kütahya´da immün plazma bağışı kabul edilmeye başlandı
YEREL HABERLER Kütahya´da immün plazma bağışı kabul edilmeye ...
Kütahya´da kadınlara `KADES´ mobil programı tanıtıldı
YEREL HABERLER Kütahya´da kadınlara `KADES´ mobil programı tanıtıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X