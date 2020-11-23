Şehit öğretmenlere ithafen çekilen kısa metrajlı film izlenme rekoru kırıyor 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kütahya Lisesi'nde öğretmenlere ithafen yaptığı konuşması, kısa metrajlı bir film ile aktarıldı Filmde Kütahyalı gaziler ve Zafere Giden Yol Ekibi rol aldı

Kütahya'da, Muharip Gaziler Derneği ve Zafere Giden Yol Ekibi'nin, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle şehit öğretmen Aybüke Yalçın ve şehit öğretmenlere ithafen çektiği için kısa metrajlı bir film, sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

Atatürk'ün 24 Mart 1923 günü öğretmenlere hitaben bir konuşma yaptığı Kütahya Lisesi'nin tarihi binasında çekilen filmde, Kütahyalı gaziler ve Zafere Giden Yol Ekibi rol aldı. Dernek Başkanı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şaban Başol, "Kuruluşun ve kurtuluşun şehri, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Büyük zafer elde edilmiş kadim şehir Kütahya Kütahya Muharip Gaziler Derneği ve Zafere Giden Yol Ekibi olarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kütahya Lisesi'nde öğretmenlere ithafen konuşmasını kısa metrajlı bir film ile aktarmaya çalıştık. Kıbrıs Gazileri olarak, bu hazırlamış olduğumuz kısa metrajlı filmi başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, Menemen'de şehit düşen öğretmen Mustafa Kubilay teröristlerin şehit ettiği öğretmen Neşe Alten ve Batman Kozluk'ta teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit düşen şehit Aybüke Yalçın rahmetle anıyor ve tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz" dedi.

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan film kısa sürede izlenme rekoruna ulaştı.

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