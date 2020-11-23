Kütahya’da metamfetamin ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta ve içerisinde bulunan E. S.,M. E. B. ve İ. B. C. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada, 3 parça halinde 10 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adlı işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.