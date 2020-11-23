Belediye Başkanı Alim Işık'ın vizyon projeleri arasında yer alan ve Kütahya'nın yeni simgelerinden birisi olmaya aday olan Vazo Kule için çalışmalara başlandı.

İçerisinde restoranların, sergi salonlarının, yöresel ürün satış noktalarının, sanat galerilerinin ve seyir terasının yer alacağı Vazo Kule için anket çalışması başlatıldı. Projelendirilen 3 tasarım Kütahya Belediyesi resmi internet sitesinde oylamaya sunulurken diğer sosyal medya ağlarından da 3 farklı tasarım projelerinin tanıtımı yapıldı. Kısa sürede Kütahyalıların büyük ilgi gösterdiği Vazo Kule tasarımları halkın beğenisini kazandı.

Başkan Prof. Dr. Alim Işık, "Yapımı tamamlandığında Kütahya'ya değer katacak projeler arasında yer alan Vazo Kule yaklaşık 70 metre yüksekliğinde ve 24 bin metrekare alana sahip olacak. İçerisinde tüm sosyal imkanların yer alacağı Vazo Kule tamamlandığında sadece Kütahya'nın değil Türkiye'nin ve dünyanın vazgeçilmez eserleri arasında yer alacak. Kulenin zemin katında havuzlarla aktive edilmiş açık ve kapalı kafeler, her yaş grubunun yararlanacağı sosyal alanlar, farklı içerikli Türk Bahçeleri, doğal rekreasyon alanları vatandaşımızın hizmetine sunulacak. Üst katlarda çok amaçlı salon, sanat galerileri, yöresel ürün satış noktaları, bilim merkezi, dönen restoran, açık ve kapalı seyir terasları gibi ihtiyaç duyulan pek çok alan yer alacak. Bodrum katında ise hem çiniciler çarşısının hem de Vazo Kulenin ihtiyacını karşılayacak 470 araçlık otopark, oto yıkama, Kütahya Belediyesi hayır çarşısı gibi alanlar yer alacak" diye konuştu.



"Çiniciler Çarşısı canlanacak"

Başkan Işık, Vazo Kule Projesi için planlanan alanının, Çiniciler Çarşısı yanı olduğunu belirtti. Başkan Işık, alınan bu kararın tesadüfen alınmış bir karar olmadığını söyledi. Söz konusu alanın; çiniciliğin başkenti olan şehrimizde el sanatları satış ve tanıtım merkezi olmasına rağmen yeterince değerlendirilemediğini söyledi.

Işık, "Çiniciler Çarşısı, maalesef hak ettiği şekilde cazibe merkezi haline getirilemedi. Yol üzerinde önemli bir konuma sahip olan çarşımızın önünden, günlük ortalama 45 bin araç ile seyahat eden 110 bin yolcunun geçmesine rağmen ne yazık ki bu avantajdan şehrimiz ekonomik olarak beklenen katkıyı alamıyor" dedi.



"Bölgenin en büyük fuar alanına yapılacak"

Vazo Kule Projesi'nin inşa edileceği alanda, bölgenin en büyük fuar alanının yer aldığına değinen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 5 bin 700 metrekare kapalı alan ve yaklaşık 20 bin metrekare açık alana sahip fuar alanından yılda sadece 1520 gün yararlanılabildiğini söyledi.

Başkan Işık, "Çiniciler Çarşısı içinde yer alan ve atıl durumda olan amfi tiyatro, havuz ve diğer sosyal donatı alanları da maalesef istenilen şekilde kullanılmamaktadır. Özetle söz konusu alan, yıllardır bu şehrin çözüm bekleyen en önemli sorunlarından biridir. Sadece Çiniciler Çarşısı içerisinde 253 adet esnafımız ve bu esnaflarımızın alış veriş içerisinde bulundukları sektörler bu sorunu yaşamaya devam etmektedir. Bu sebeple 70 metre yüksekliğe ve 23 bin metrekare alana inşa edilecek Vazo Kule, sadece görsel bir simge olarak kalmayıp, içerisinde barındırdığı seyir terası, dönen restoran, kafeler, etkinlik alanları, bilim ve sanat merkezi, sanat galerileri gibi bir çok sosyal donatı alanı ile bölgede bir cazibe merkezi olacaktır. Vazo Kule Projesi başta yol ticareti olmak üzere Çiniciler Çarşısı ve fuar alanı içerisinde bulunan atıl vaziyetteki yerlere de ciddi bir değer katacak projedir. İçerisinde yeni yaşam alanlarının olacağı Vazo Kule, Çiniciler Çarşısı ve müştemilatı ile devasa açık bir AVM niteliğini de bünyesinde barındırmış olacaktır. Ayrıca yeni dönel kavşak ve bağlantı yolları ile demir yolu arasında sıkışmış olan başta Vefa Mahallesi ve kentsel dönüşüm alanlarına da katma değer sağlayacaktır. Vazo Kule ile birlikte Çiniciler Çarşısındaki 253 esnafımızın ticari faaliyetlerine katkı sağlanırken, bir çok yöresel ürünümüze de yeni bir pazar imkanı sağlanacaktır. Vazo Kulenin tamamlanması ile birlikte en az 300 vatandaşımıza ilave istihdam imkanı ve 13 bin metrekare yeni yeşil alanı da şehrimize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

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