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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erenler’den plazma bağışı çağrısı

İHA

Erenler’den plazma bağışı çağrısı

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Covid19 geçirip iyileşen 1860 yaş arası vatandaşları plazma bağışı yapmaya çağırdı.
Kızılay Kütahya Kan Bağışı Merkezine aferez cihazının hizmete alınmasıyla Korona virüs hastalarının tedavisinde kullanılan İmmün Plazma bağışlarını kabul eden Türkiye’deki 15 ilden biri olduklarına dikkat çeken Milletvekili Ceyda Çetin Erenler,” Yüce gönüllü hemşerilerimin her zaman olduğu gibi yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla şifa bekleyen kardeşlerimizin yanında ve onlara İmmün Plazma bağışı ile destek olacaklarına yürekten inanıyorum. Birlik ve beraberliğiyle nice zorlukları yenen bir millet olarak Covid19’u da birlikte yeneceğiz. Aferez cihazını ilimize kazandıran başta Kızılay Şube Başkanımız Talha Tekin’e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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