Çiftçilere ücretsiz Macar fiği tohumu dağıtıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 300 dekar alanda uygulanan Macar fiği projesi için, çiftçilere 2 bin 400 kilogram ücretsiz Macar fiği tohumu dağıtıldı.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Yeniköy ve Hacıhüseyinefendi köylerinde 26 üreticiye Macar fiği tohumlarının ücretsiz verilerek, ekim yapmalarının sağlandığını belirtti. Tokdemir, “Macar fiği tohumları, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım Kredi Kooperatifinden alınıp yüzde 100 hibe olarak, çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı olan üreticilerimize verildi. Bu tohumları güz döneminde eken çiftçilerimiz, hayvanların kaba yem ihtiyacının karşılanması için gerekli yem bitkilerini sağlayacaklardır. Projenin gerçekleşmesinde destek olan İl Genel Meclisi Üyelerine teşekkür ediyoruz” dedi.

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