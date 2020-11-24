Öğretmenler Günü'ne özel 'Beni bul' filmi duygulandırdı Kayıp olan ve yapraklar arasından gelen sese yönelen öğretmenin öğrencisini bulması izleyenleri duygulandırdı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde Çukurca Şehit Veli Selçuk Ortaokulu tarafından hazırlanan Öğretmenler Günü'ne özel 'Beni bul' filimi izleyenleri duygulandırdı.

Okulun Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Mustafa Çoban’ın hazırlayıp sunduğu film izleyenleri bir taraftan düşündürürken diğer taraftan duygulandırdı. ‘Beni bul’ filmi sonbaharın eşsiz güzelliklerini sergileyen Domaniç Dağları'nda çekildi. Yaprakların arasında bir öğretmenin kısık ses tonu ile gelen ‘Öğretmenim beni kurtar’, ‘Öğretmenim beni bul’ sesine yönelerek öğrencisini aramasını anlatıyor. Sese yönelen öğretmenin öğrencisini bulması ise izleyen herkesi duygulandırıyor.

‘Beni Bul’ klipini hazırlayan Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Mustafa Çoban, klip ile öğretmenlerin fedakarlıklarını anlatmaya çalıştıklarını ifade ederek şunları söyledi. Çoban, “Öğretmenlik gerçekten zor bir meslek. Hepimizin içinde bir cevher var ve bunu ortaya çıkarmak, özellikle çocukken ortaya çıkarmak bunu gözlemleyebilmek büyük bir sorumluluk. Bu klipte bunu yansıtmak istedim. Klipte, öğrencinin sesi kısık, burada gerçekten bir öğrencinin nelere yatkınlığı var keşfetmek muazzam bir şey. Filmde de bunu yansıtmaya çalıştım” dedi.

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