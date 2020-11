Kütahya'da dezenfeksiyon çalışmaları

Tüm dünyada etkili olan Covid19 hasatlığı ile mücadele Kütahya Belediyesi üzerine düşen görevleri yerine getirerek halkın daha sağlıklı bir ortamda yaşamasına olanak sağlıyor.

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda dezenfeksiyon ekipleri şehrin her noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

Dünyayı etkisi altına alan ve her geçen gün artan vaka sayıları ile yaşamı durma noktasına getiren Covid19 virüsü ile mücadele Kütahya Belediyesi gayretli bir çalışama sergiliyor.

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda Park Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi görevlileri şehrin birçok noktasında dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor.

Cadde ve sokakların yanı sıra otobüs durakları, özel halk otobüsleri ve ticari taksiler her gün dezenfekte edilerek Kütahyalıların daha güvenle ulaşım araçları başta olmak üzere cadde ve sokaklarda günlük yaşamlarını sürdürmelerini sağlıyor. Bulaş yollarının dezenfekte edilmesi ile virüsün bulaşma riskinin en aza indirilmesi ekipler tarafından sağlanıyor.

Kütahya Belediyesi, Kütahyalıların daha huzurlu ve güvenli ortamda yaşayabilmeleri adına dezenfeksiyon işlemleri titizlikle ve hızlı bir şekilde yaparken, maske ve mesafe kurallarının uyulmasına bir kez daha dikkat çekildi.

