Sulama sistemlerinin kontrolü Kütahya Teknokent’te millileşiyor

Kütahya Tasarım Teknokent şirketlerinden Rainbow ISC, ağırlıklı olarak yurt dışından getirilen sulama sistemleri kontrol aygıtlarının Türkiye’ye de üretilmesi için yürüttüğü çalışmalar sonucunda üç farklı modelde 11 ürünün ArGe çalışmalarını tamamlayarak patent sürecine geçildiği bildirildi.

İlk yerli malı belgeli uzaktan kontrollü sulama sisteminin Kütahya Tasarım Teknokent'te geliştirildiği ifade eden Teknokent yetkilileri, “Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ile atağa kalkan Teknokent, başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Rainbow ISC A.Ş., ülkemizde ithal olarak kullanılan sulama sistemi kontrol cihazlarını millileştirmek için yoğun bir çaba sarf etti ve üç farklı modelde toplamda 11 ürünün ArGe çalışmalarını Kütahya Tasarım Teknokent’de tamamladı. 2019’da ArGe’sine başlanan ürünler, peyzaj ve tarımsal sulama sektöründe yaşanan sorunlara milli çözümler üretiyor. Bunun yanında ülkemizde üretimi yapılmayan sulama sistemleri alanında geliştirilen ürünlerin önce ülkemizden döviz çıkışını engellemesi, ardından da yapılacak ihracatla ülkemize döviz kazandırması bekleniyor. Ürünlerinin büyük bir kısmını belediyelerin park ve bahçeler müdürlükleri gibi kurumlar tarafından tercih edilen, bunun yanında bireysel müşterilerine de hizmet sunan Rainbow A.Ş. tarafından geliştirilen ürünler, gelişen teknoloji ile birlikte önem kazanan akıllı şehirciliğe hizmet edecek. Uzaktan kontrollü akıllı sulama sistemleri sayesinde gereksiz su tüketimlerini önlenerek bir yandan israfın önüne geçilirken bir yandan da millî ekonomiye katkı sağlanması amaçlanıyor. Pille çalışan ve kablosuz internete bağlı olarak kontrol edilen cihazların sektörde önemli bir büyümede öncü olması öngörülüyor” ifadelerine yer verdiler.

Genel Koordinatörü Levent Kasa, ArGe’sinin tamamlanmasıyla önce bitirme belgesine, arkasından bakanlığa tür belgesine ve ardından da patentlerine başvurulacak ürünlerin Türkiye’de ilk ve tek yerli malı belgesine sahip otomatik sulama sistemi kontrol cihazı özelliği taşıdığını ifade etti.

Üç farklı modelde hazırlanan akıllı kontrol cihazlarının ithal ürünlere göre daha işlevsel ve kullanıcı dostu ürünler olduğunu kaydeden Levent Kasa, akıllı sulama sistemlerinin hem internet üzerinden ve hem de Android ve iOS yazılımları üzerinden kullanılabileceğini söyledi.

Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ve Genel Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Yoşumaz da Rainbow A.Ş.’yi tebrik ederek, milli ekonomiye daha nice başarılı çalışmalar kazandıracaklarını inandıklarını ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.