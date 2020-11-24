Gediz Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği

Gediz Belediyesi pandemi sürecinde sürdürülen uzaktan eğitim sistemine katkıda bulunmak amacıyla ihtiyaç sahibi 85 öğrenciye tablet desteğinde bulundu.

Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet kampanyası kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur’a başkanlık makamında 85 tableti teslim etti. Tablet tesliminde Başkan Akçadurak’a Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Tüysüz ve Kazım Alan eşlik etti.

Gediz Belediyesi’nin desteklerini daima hissettiklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, pandemi sürecinde okulların kapalı olması nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet desteğinde bulunan Başkan Muharrem Akçadurak’a teşekkür etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından okullarda başlatılan uzaktan eğitimlere katılamayan ilçemizdeki öğrencilerimizin tablet ve bilgisayar ihtiyaçlarını gidermek adına bir kampanya gerçekleştirerek, öğrencilerimize destek olmayı planladık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimlerini sıkıntısız bir şekilde sürdürmeleri için elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Kampanya kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur’a 85 adet tabletimizi teslim ettik. Bu kampanyaya destek olan kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve şahsen destek olan vatandaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Sıkıntılı ve zor süreçte uzaktan eğitim gören tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

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