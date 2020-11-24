Askerler, Oyuktepe Şehitliği’nde fidan dikti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde vatani görevlerini yapan askerler, Kütahya Valiliği koordinasyonunda Oyuktepe Şehitliği’nde fidanları toprakla buluşturdu.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından KütahyaEskişehir Muharebelerinin cereyan ettiği Merkez Yeşilbayır Köyü Oyuktepe mevkisindeki askerler anısına yapılan şehitlikte fidan dikme etkinliği düzenledi.

“Geleceğe Nefes” projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte 250 çam fidanının dikimi yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.